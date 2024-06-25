Глава Дагестана назвал воскресные теракты спланированными акциями

Теракты, случившиеся в Дагестане 23 июня, были спланированы внутренними и внешними врагами республики, уверен глава региона Сергей Меликов. Его цитирует РИА Новости.

«Произошедшее в воскресенье — это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает», — сказал Меликов.

По мнению главы Дагестана, недоброжелателям республики не нравится, что регион успешно развивается.

Меликов также анонсировал масштабную проверку личных дел всех лиц, занимающих руководящие должности, включая депутатов местного парламента.

23 июня вечером террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Пятерых боевиков удалось ликвидировать. Предполагается, что среди них были Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Также им мог помогать бывший член партии СЗРП Али Закаригаев, племянник Магомеда Омарова.

Ранее Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте.