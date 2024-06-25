Российские таможенники задержали иностранку с радиоактивным багажом

Таможенники аэропорта Домодедово задержали гражданку Вьетнама, которая пыталась провезти в Россию радиоактивный багаж. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 40-летняя женщина прибыла в Москву рейсом из Дубая. Опасный груз в ее чемодане помогла обнаружить система радиационного контроля «Янтарь», которая дала сигнал проверить приезжую, проходившую по «зеленому» коридору.

При осмотре сотрудники таможни нашли у пассажирки несколько металлических баночек, завернутых в фольгу. Внутри них были фрагменты игральных карт. Прибор показал, что уровень радиоактивного излучения, исходящего от корочек, превышает естественный фон и опасен для здоровья. Подозрительные предметы изъяли.

До этого домодедовские таможенники задержали иностранку, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию несколько часов люксовых брендов.

Ранее в посылке из Таиланда нашли боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей.