Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские таможенники задержали иностранку с радиоактивным багажом

В аэропорту Домодедово задержали гражданку Вьетнама с радиоактивным багажом

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

Таможенники аэропорта Домодедово задержали гражданку Вьетнама, которая пыталась провезти в Россию радиоактивный багаж. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 40-летняя женщина прибыла в Москву рейсом из Дубая. Опасный груз в ее чемодане помогла обнаружить система радиационного контроля «Янтарь», которая дала сигнал проверить приезжую, проходившую по «зеленому» коридору.

При осмотре сотрудники таможни нашли у пассажирки несколько металлических баночек, завернутых в фольгу. Внутри них были фрагменты игральных карт. Прибор показал, что уровень радиоактивного излучения, исходящего от корочек, превышает естественный фон и опасен для здоровья. Подозрительные предметы изъяли.

До этого домодедовские таможенники задержали иностранку, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию несколько часов люксовых брендов.

Ранее в посылке из Таиланда нашли боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами