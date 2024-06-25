Очевидец о ЧП во Фрязино: «В здании не было пожарных датчиков»

В сгоревшем накануне здании бывшего НИИ во Фрязино не было датчиков пожарной безопасности, рассказал арендовавший там помещение владелец компании «Экспрестехсервис» Авет Маилян. В беседе с 360.ru он также опроверг сообщения о том, что возгорание произошло на третьем этаже – по его словам, пожар начался с шестого этажа.

Маилян рассказал, что сотрудники его офиса на третьем этаже покинули здание сразу, как появился запах дыма. Он подчеркнул, что о пожаре не оповещалось, так как здание не оборудовано датчиками.

«По крайней мере, я о них не знаю. В нашей комнате их нет, — подчеркнул предприниматель. — Где-то, возможно, они есть. Я не могу отвечать за все здание. Есть управляющая компания, которая, я думаю, в курсе этих дел. Но она передала свои дела кому-то другому».

Сначала в здании огнем был охвачен именно шестой этаж, затем загорелся седьмой, отметил Маилян. Люди при этом слышали хлопки – это были звуки лопающихся окон, добавил он. Затем прогремел взрыв – по словам предпринимателя, скорее всего, взорвался газовый баллон.

Напомним, в пожаре выгорела примерно половина здания бывшего научно-исследовательского института, люди внутри несколько часов ждали помощи пожарных. Жертвами происшествия стали шесть человек, подробнее о том, что стало причиной возгорания и почему с огнем так долго не получалось справиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об обысках у директоров управляющей компании и арендаторов после пожара во Фрязине.