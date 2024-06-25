Жители Сергокалы не догадывались о причастности сыновей главы района к экстремизму

Жители дагестанского села Сергокала не знали, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова могут быть причастны к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

«Мы лично не знали, в шоке были, когда услышали», — сказал один из селян.

Другой мужчина также заявил, что о них вообще ничего не было слышно. Он пояснил, что в селе эта информация еще могла распространиться.

«Они же не здесь были», — подчеркнул он.

Омарова жители села охарактеризовали как «хорошего парня». Мужчины признались, что ничего плохого о нем сказать не могут. По словам селян, свою работу чиновник «выполнял добросовестно».

Накануне в МИД РФ выразили уверенность, что всех соучастников теракта в Дагестане установят. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, у терроризма «не может быть никаких оправданий». Дипломат подчеркнул, что Россия способна противостоять попыткам экстремистов любых мастей «поставить ее на колени».

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.