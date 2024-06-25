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Число пострадавших и погибших в терактах в Дагестане выросло

«112»: число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек

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«Газета.Ru»

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Среди погибших — 15 сотрудников полиции. Помимо них жертвами террористов стали пятеро гражданских. Личности еще пятерых пока не установлены, отметили источники канала.

Двое из раненных сотрудников правоохранительных органов находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Еще 13 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

23 июня вечером террористы обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Большая часть радикалов, устроивших нападения, ликвидированы.

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, и ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой.

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Теракт в Дагестане
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