Российским туристам станут доступны новые страны с прямыми рейсами

В 2024 году российским туристам будут доступны прямые рейсы в новые направления, число стран, куда можно долететь из России напрямую, может увеличиться до 50 вместо текущих 44. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Так, до конца этого года могут запустить прямые рейсы в Индонезию, на остров Бали, на филиппинский остров Себу, на курортный остров Занзибар в Танзании, а также на курорты Нью-Аламейн и Марса-Матрух в Египте. Кроме того, могут появиться прямые перелеты в Бразилию, а также открыться авиасообщение с Камбоджей и многими странами Африки, в том числе ЮАР и Кенией.

«Самое важное, что у российских авиакомпаний есть флот, он обслуживается надлежащим образом, и они его активно используют на международных маршрутах. Мы видим и интерес иностранных авиакомпаний к полетам в Россию», — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В АТОР до этого сообщили, что объем заявленной на лето 2024 года авиаперевозки из России в Египет в два раза превышает прошлогодний. При этом 90% провозной емкости приходится на два курортных направления — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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