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В Новосибирской области мальчика затянуло в водопад

В Новосибирской области ребенок попал под плиты на водопаде

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Haggardous50000/Shutterstock

В Новосибирской области ребенок оказался между плитами в водопаде. Об этом сообщает Ngs.ru.

Инцидент произошел на Суенгинском водопаде. По пути домой ребенок вместе с отцом и дядей остановился около местной достопримечательности, но, когда мальчик прогуливался под мостом, его снесло течением.

Местные жители искали 13-летнего мальчика около суток, к мероприятиям привлекли, в том числе и поисково-спасательный отряд. Вскоре спасатели обнаружили ребенка, но медики спасти его не смогли.

Изначально предполагалось, что пострадавшего затянуло в трубу в воде. Позже выяснилось, что он оказался в образовавшейся на дне полости.

«Сильное течение было, и там все размыло. Сейчас будем закладывать это место железом, бетонными плитами», – поделился глава Егорьевского сельсовета Александр Анкудинов.

На месте в ближайшее время установят предупреждающие таблички.

Суенгинский водопад является искусственным, он образовался на месте ГЭС. Несмотря на бетонные плиты и острые пороги, отдыхающие любят купаться в нем.

Ранее восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна в отеле.

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