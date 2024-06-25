Россияне поделились, как борются со стрессом

Самыми распространенными способами для борьбы со стрессом у россиян оказались прогулки и совместное времяпрепровождение с близкими. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании «Ромир».

Опрос показал, что 44% респондентов во время стресса предпочитают успокаиваться прогулками. Немного меньше (37%) опрошенных отдают предпочтение общению с близкими людьми.

Еще одним популярным способом в борьбе с напряжением для россиян стала еда — о ней высказались 31% респондентов. Еще почти треть россиян ответили, что борются с переживаниям в компании с животными (28%). Почти четверть (23%) выбирают правильное питание, прием витаминов и БАД. При этом 17% опрошенных признались, что предпочитают глушить стресс алкоголем.

В первом квартале 2024 года 38% опрошенных заявляли, что столкнулись со стрессом. А в первом квартале 2023 года доля стрессующих составляла 47%. В первые месяцы после начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций о стрессовом состоянии говорили 52%, заключили исследователи.

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