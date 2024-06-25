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Мирная жительница погибла при обстреле Белгородской области

Гладков: в Белгородской области скончалась женщина от прямого попадания в дом

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Антон Вергун/РИА Новости

В селе Беловское Белгородской области в результате прямого попадания в жилой дом погибла мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом», — написал он.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей. Губернатор Белгородской области заверил, что семье женщины будет оказана помощь.

Ночью 25 июня Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки местный житель получил осколочное ранение плеча и кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

До этого губернатор сообщал, что в результате массированной атаки со стороны Украины на Белгород и Белгородский район пострадала женщина. По его словам, в Белгороде были выбиты окна в четырех квартирах. В одном частном строении повреждены крыша и фасад.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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