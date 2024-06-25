В Воронежской области фрагменты сбитого беспилотника вызвали возгорание на промплощадке

Фрагменты сбитого в Воронежской области беспилотного летательного аппарата вызвали возгорание на промышленной площадке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

После того, как дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, фрагменты одного из них упали и разорвались на промплощадке. Произошло возгорание, которое уже потушили.

Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из граждан не пострадал. Оперативные службы на месте происшествия выясняют последствия падения обломков.

Гусев отметил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области продолжает сохраняться.

До этого сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS.