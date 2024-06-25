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Финляндия экспроприирует принадлежащую россиянам спортивную арену

Финляндия начнет экспроприацию принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall

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Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Власти Финляндии начнут процедуру экспроприации у россиян концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен в соцсети X.

«Сделка должна быть завершена до 30 июня. <...> Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — говорится в сообщении.

По словам министра, МИД и Минюст разработают для этого соответствующий закон.

Валтонен также подчеркнула, что министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких данных, подтверждающих продажу бумаг.

В 2022 году российские владельцы Helsinki Hall оказались в санкционных списках Евросоюза, после чего судебные приставы заморозили право владения ареной. В мае прошлого года власти Финляндии обсудили возможность конфискации объекта, а в декабре стало известно, что россияне могут продать арену согласно статье, принятой с 12-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее в Финляндии оценили нынешний уровень отношений с Россией.

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