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В США 26 июня пройдут судебные слушания, на которых Ассанж может частично признать вину

Суд США назначил на 26 июня слушания, на которых Ассанж может признать вину

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Henry Nicholls/Reuters

26 июня Федеральный окружной суд США, находящийся на Северных Марианских островах, проведет заседание, на котором основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой может признать часть предъявленных ему обвинений. Об этом со ссылкой на опубликованный судебный документ сообщает ТАСС.

Федеральный судья удовлетворила ранее поданное ходатайство американской прокуратуры о проведении слушаний по делу Ассанжа и назначила их на 26 июня.

До этого прокуратура США заявила, что Ассанж признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов.

20 мая супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суда разрешить Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США.

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