В США 26 июня пройдут судебные слушания, на которых Ассанж может частично признать вину

26 июня Федеральный окружной суд США, находящийся на Северных Марианских островах, проведет заседание, на котором основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой может признать часть предъявленных ему обвинений. Об этом со ссылкой на опубликованный судебный документ сообщает ТАСС.

Федеральный судья удовлетворила ранее поданное ходатайство американской прокуратуры о проведении слушаний по делу Ассанжа и назначила их на 26 июня.

До этого прокуратура США заявила, что Ассанж признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов.

20 мая супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суда разрешить Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США.