В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе снова зазвучали сигналы об опасности ракетной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сирена о ракетной опасности была запущена в 00:51 мск.

ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента, сообщает, что в областном центре слышны звуки взрывов.

Предыдущий сигнал о ракетной опасности на всей территории области прозвучал в 00:19 мск. Спустя семь минут его отменили.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе.

Днем 22 июня украинские военные при помощи беспилотников атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.