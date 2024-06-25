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В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили о ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock

В Белгороде и Белгородском районе снова зазвучали сигналы об опасности ракетной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сирена о ракетной опасности была запущена в 00:51 мск.

ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента, сообщает, что в областном центре слышны звуки взрывов.

Предыдущий сигнал о ракетной опасности на всей территории области прозвучал в 00:19 мск. Спустя семь минут его отменили.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе.

Днем 22 июня украинские военные при помощи беспилотников атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.

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