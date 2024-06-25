Житель Махачкалы предлагал погибшему полицейскому спрятаться

Глава пресс-службы МВД Махачкалы Гаяна Гариева рассказала, что полицейский, погибший в ходе контртеррористической операции в республике, отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гариевой, погибший был сержантом полиции, инспектором ДПС Хабибом Алиевым. Ему было 24 года.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», – рассказала глава пресс-службы МВД Махачкалы.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что теракты в республике были скоординированы по времени и целям.

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой.