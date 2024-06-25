В Белгородской области отменили ракетную тревогу

В Белгородской области отменена объявленная ранее ракетная опасность. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Отбой ракетной опасности», — говорится в посте.

До этого МЧС по Белгородской области объявило угрозу ракетной опасности на всей территории региона.

Ранее Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без света после обстрелов Вооруженными силами Украины. Губернатор также заявлял, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела.

В ночь на 24 июня в Белгородской области также был объявлен сигнал ракетной опасности.

Ранее Гладков сообщил о тактике ВСУ атаковать села дронами-камикадзе.