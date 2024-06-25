Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области отменили ракетную тревогу

Гладков: в Белгородской области объявлен отбой ракетной тревоги

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгородской области отменена объявленная ранее ракетная опасность. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Отбой ракетной опасности», — говорится в посте.

До этого МЧС по Белгородской области объявило угрозу ракетной опасности на всей территории региона.

Ранее Гладков сообщал, что населенные пункты Шебекинского городского округа остались без света после обстрелов Вооруженными силами Украины. Губернатор также заявлял, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела.

В ночь на 24 июня в Белгородской области также был объявлен сигнал ракетной опасности.

Ранее Гладков сообщил о тактике ВСУ атаковать села дронами-камикадзе.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами