Модные диеты могут привести к выпадению волос, предупредила врач

Выпадение волос — распространенное явление среди людей всех возрастов. При этом причин довольно много, и каждая требует индивидуального подхода в лечении. О том, как остановить выпадение волос, об основных причинах этой проблемы «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош.

Так, среди основных причин выпадения волос врач назвала: стресс и нервное напряжение, гормональные изменения, неправильное питание и различные «модные» диеты.

«При стрессе и нервном напряжении страдает весь организм, в том числе и волосы. Это может быть как выпадение волос, так и нарушение их структуры, ухудшение их качества. Поэтому врач-трихолог по итогам консультации должен не только назначить классическое лечение, но и в каждом конкретном случае понять, необходима ли пациенту коррекция со стороны смежных специалистов, таких как невролог или психотерапевт», — рассказала Дорош.

Если пациент страдает от гормональных изменений, то, по ее словам, в первую очередь наблюдаются такие признаки, как усиление выпадения и поредения волос. Причин для гормональных изменений у женщин может быть множество: беременность и период лактации, нарушение менструального цикла, прием и отмена долго используемых контрацептивов, менопауза. Кроме того, нельзя исключать и проблемы с щитовидной железой. Все это может спровоцировать изменение гормонального фона и привести к выпадению волос.

«Еще одна из часто встречающихся причин выпадения волос — это результат модных ныне диет. К ним, в частности, относится диета с белково-калорийной недостаточностью, которая вызывает недостаток питательных веществ и микроэлементов. В таком случае нередко требуется консультация нескольких специалистов», — добавила трихолог.

Также она отметила, что андрогенная алопеция, то есть облысение, вызванное гормонально-генетическими причинами, чаще встречается у мужчин, чем у женщин. В данном случае важно своевременно обратиться к врачу, тогда терапия дает хорошие результаты.

«Помощь врача-трихолога необходима каждому, кто страдает от выпадения волос, для качественной диагностики и подбора индивидуального плана лечения. От этого напрямую зависит то количество волос, которое можно будет восстановить и сохранить», — подчеркнула специалист.

Для подбора правильной терапии проводится тщательное обследование пациента. Лечение предполагает использование средств для домашнего ухода и восстанавливающие процедуры. Среди них: инъекционные методики (мезотерапия, озонотерапия, PRP-терапия); медикаментозное лечение; физиопроцедуры (лазеротерапия волосистой части головы, микротоковая терапия, фототерапия и т.д.).

«Результат зависит от точности диагностики, правильно подобранных терапевтических методик. Чтобы избежать выпадения волос следует оградить себя от стресса, соблюдать режим дня, пить достаточное количество воды, есть больше свежих овощей и фруктов, и не реже одного раза в год проводить чек-ап организма. И, конечно, важно своевременное обращение к врачу для лечения имеющихся заболеваний. Именно комплексный подход позволяет справиться с выпадением волос», — резюмировала специалист.

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