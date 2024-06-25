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Россияне стали чаще страховать загородную недвижимость

В России на четверть возросло страхование загородной недвижимости

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Shutterstock

Спрос на страхование загородной недвижимости с начала года вырос на 24%. В отдельных регионах он увеличился на 31% — такие показатели зафиксированы в центральной части России. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В регионах Приволжского федерального округа за первые пять месяцев 2024 года интерес вырос на 31%, в Сибири и Центральном Черноземье динамика составила 26-27%. Одним из факторов роста стали обильные паводки, которые привели к повреждениям, потере имущества у тысяч жителей, а также лесные пожары.

Обильные паводки с апреля привели к повреждению тысяч домов в Оренбургской, Курганской, Тюменской, Томской и Самарской областях, Алтайском крае и Бурятии. Развивается и высокая пожароопасность — в Якутии, Хабаровском крае, Бурятии и других регионах, что тоже может привести к повреждениям имущества.

По данным исследования, самые крупные убытки в загородной недвижимости связаны с пожарами, затоплениями. Так, например, крупная выплата по загородной недвижимости компании по риску пожар в 2023 году превысила 40 млн руб.

«В этом году мы в целом фиксируем рост интереса к страховым продуктам в ИЖС. Рынок частной недвижимости неуклонно растет, как следствие, актуальный вопрос защиты от непредвиденных расходов для владельцев частной недвижимости выходит на первый план, так как жизнь в загородном доме имеет ряд особенностей по сравнению с жизнью в городе. Кроме того, на спрос в какой-то мере повлияла ситуация с паводками, которые охватили сразу несколько регионов России и привели к многомиллиардным убыткам. И этот вопрос актуален также в связи с ситуацией с лесными пожарами. Подобные стихийные бедствия наглядно показывают важность страховой защиты для жилья», — прокомментировала Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно.

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