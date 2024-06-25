Почти половина подростков проводят время в торговых центрах или дома в телефоне

Более четверти — 26% — опрошенных родителей подростков отметили, что их дети проводят свободное время в торговых центрах, еще 21% — что они сидят дома «в телефоне». Популярный среди «иксов» и миллениалов досуг «собираться компанией в подъезде» у современных молодых людей не вызывает никакого интереса, он набрал 0% в опросе. Однако качественно отдыхают только 11% подростков, которые посещают кинотеатры, музеи, арт-пространства и библиотеки. Это показало исследование Urban Grade и «БЕСТ-Новострой», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По словам еще 18% опрошенных родителей, их дети подросткового возраста играют со сверстниками на спортивных площадках в баскетбол или волейбол. Также 15% респондентов заявили, что их отпрыски-подростки проводят свободное время в парках, чаще всего на детских площадках или просто на лавочках. За исключением не набравшего ни одного процента досуга в подъезде, реже всего подростки встречаются в специализированных общественных пространствах — об этом упомянуло только 9% родителей.

«Такие результаты опроса свидетельствуют о том, что для подростков, даже в развитых городах, предусмотрено мало инфраструктуры, как городской, так и в жилых кварталах. Мы много говорим про детскую инфраструктуру, которая в последние годы действительно стала богатой, разнообразной и соответствующей самым современным трендам. Однако подростки оказываются в «слепой зоне»: они уже выросли из детских площадок, но и не доросли в полной мере до многих взрослых инфраструктурных объектов, по крайней мере, для самостоятельного пользования, без родителей. Смена подъездов, которые часто выполняли роль места встреч и досуга для «иксов» и миллениалов, на торговые центры у зуммеров и «альфа» не означает качественного перехода. В ТРЦ молодые люди также не заняты никакой продуктивной деятельностью —- игровой, образовательной, исследовательской или коммуникационной, которая отвечала бы потребностям их возраста», — прокомментировала Ирина Доброхотова, основатель «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro.

Согласно результатам опроса, больше трети родителей (36%) считают, что молодежи не хватает объектов для современных видов спорта: скалодрома, скейт-парка, роллеродрома, зоны для паркура, площадок для командных видов спорта, причем не только волейбола или баскетбола, но и полей для футбола или петанка, а также столов для пинг-понга и теннисных кортов. Также почти треть опрошенных (29%) полагают, что у подростков в дефиците общественные многофункциональные пространства с оборудованием, где можно и устроить и танцевальную вечеринку, и отпраздновать день рождения, и провести мастер-класс. По мнению еще 15% респондентов, детям подросткового возраста нужны места образовательной и культурной направленности, чтобы интересно проводить время — лектории, библиотеки, выставочные пространства, зоны мастер-классов. Меньше всего, по мнению опрошенных родителей, молодым людям нужны места для сбора большой компанией — этот вариант набрал 12% и места на природе для спокойного отдыха (но не детская площадка) — зоны с гамаками, беседками, местами со столами и стульями (8%).

«Для подростковой, как и для детской инфраструктуры, крайне важна территориальная близость к месту жительства. Немногие родители готовы отпускать своих детей, пусть и подросших, проводить свободное время далеко от дома. Однако именно на уровне жилых кварталов в отличие, например, от центра города, мы как раз и наблюдаем дефицит специализированной инфраструктуры для молодежи», — отметил Антон Данилов, исполнительный директор Urban Grade.

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