Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одного фигуранта дела Новицкого поместили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела бизнесмена Новицкого

close
100%
Shutterstock

В Московском Тверском суде было принято решение о домашнем аресте в отношении Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы «Русские фонды» по делу о мошенничестве, в котором также фигурирует бизнесмен Евгений Новицкий.Об этом сообщили в суде РИА Новости.

До этого аналогичная мера пресечения была выбрана для главы холдинга «Селигдар» Константина Бейрита. Он проходит по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следователей. В судебной инстанции обратили внимание, что Бейрит подозревается в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Накануне правоохранители задержали Бейрита в Тверской области вместе с Васильевым.

«Сергею Васильеву назначен домашний арест на срок до 23 сентября 2024 года», — сообщил источник агентства.

Обоим совладельцам инвестгруппы была назначена мера пресечения в рамках расследования, связанного с зампредом совета директоров оборонной компании РТИ Евгением Новицким, уточнили в суде.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами