Еще одного фигуранта дела Новицкого поместили под домашний арест

В Московском Тверском суде было принято решение о домашнем аресте в отношении Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы «Русские фонды» по делу о мошенничестве, в котором также фигурирует бизнесмен Евгений Новицкий.Об этом сообщили в суде РИА Новости.

До этого аналогичная мера пресечения была выбрана для главы холдинга «Селигдар» Константина Бейрита. Он проходит по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следователей. В судебной инстанции обратили внимание, что Бейрит подозревается в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Накануне правоохранители задержали Бейрита в Тверской области вместе с Васильевым.

«Сергею Васильеву назначен домашний арест на срок до 23 сентября 2024 года», — сообщил источник агентства.

Обоим совладельцам инвестгруппы была назначена мера пресечения в рамках расследования, связанного с зампредом совета директоров оборонной компании РТИ Евгением Новицким, уточнили в суде.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.