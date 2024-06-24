Пятеро мужчин изнасиловали туристку на музыкальном фестивале

Британская туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Париже, на женщину напали пятеро неизвестных. Об этом сообщает Daily Mail.

Плачущую молодую женщину на улице обнаружили сотрудники полиции. Туристка рассказала, что посещала музыкальный фестиваль в концертном зале «Олимпия». Британка возвращалась домой, когда ее затащили в переулок пятеро мужчин, они отобрали у женщины телефон и изнасиловали.

По словам пострадавшей, свои действия насильники снимали на видео. Женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Обстоятельства нападения и личности злоумышленников устанавливает парижская полиция.

До этого сообщалось, что британская туристка подверглась изнасилованию на популярном курорте острова Майорка. 19-летняя туристка отдыхала в отеле, в один из дней девушка познакомилась с двумя мужчинами и их приятелем, который работал в баре. Новые знакомые предложили иностранке выпить, после чего у девушки закружилась голова, она почувствовала себя плохо. Молодые люди усадили британку в машину, отвезли на склад, где бармен изнасиловал ее. Двое его друзей наблюдали за происходящим. Утром пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, предполагаемого насильника задержали, он заявил, что все было по обоюдному согласию, и своей вины не признал. Двух его приятелей объявили в розыск.

Ранее иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в кабинке туалета на популярном курорте.