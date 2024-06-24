Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятеро мужчин изнасиловали туристку на музыкальном фестивале

Daily Mail: в Париже туристку изнасиловали на музыкальном фестивале

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Британская туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Париже, на женщину напали пятеро неизвестных. Об этом сообщает Daily Mail.

Плачущую молодую женщину на улице обнаружили сотрудники полиции. Туристка рассказала, что посещала музыкальный фестиваль в концертном зале «Олимпия». Британка возвращалась домой, когда ее затащили в переулок пятеро мужчин, они отобрали у женщины телефон и изнасиловали.

По словам пострадавшей, свои действия насильники снимали на видео. Женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Обстоятельства нападения и личности злоумышленников устанавливает парижская полиция.

До этого сообщалось, что британская туристка подверглась изнасилованию на популярном курорте острова Майорка. 19-летняя туристка отдыхала в отеле, в один из дней девушка познакомилась с двумя мужчинами и их приятелем, который работал в баре. Новые знакомые предложили иностранке выпить, после чего у девушки закружилась голова, она почувствовала себя плохо. Молодые люди усадили британку в машину, отвезли на склад, где бармен изнасиловал ее. Двое его друзей наблюдали за происходящим. Утром пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, предполагаемого насильника задержали, он заявил, что все было по обоюдному согласию, и своей вины не признал. Двух его приятелей объявили в розыск.

Ранее иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в кабинке туалета на популярном курорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами