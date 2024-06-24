Глава Батайска раскрыл подробности инцидента со стрельбой в городе

Ситуация со стрельбой в городе Батайске в Ростовской области расценивается как бытовое хулиганство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Роман Волошин.

По его словам, инцидент со стрельбой произошел на улице Воровского.

«По факту звуков, похожих на выстрелы, проводится проверка... Ситуация расценивается как бытовое хулиганство», — написал чиновник.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

Незадолго до этого полиция сообщила, что неизвестный в Батайске устроил стрельбу «из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». Личность злоумышленника устанавливается.

24 июня Telegram-канал «Это Ростов новости» сообщил, что в Ростове произошла стрельба в торговом центре «Суворовский».

18 июня сообщалось, что мужчина устроил стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани.

Ранее в финской школе произошла стрельба.