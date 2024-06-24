Названа причина пожара во Фрязино

Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб.

«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — сказал он.

До этого стало известно, что в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тысяч квадратных метров. Есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в горящем здании случился взрыв.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Как заявили в холдинге «Росэлектроника», в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.