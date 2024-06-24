Находящиеся в Швейцарии украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

Так, 36-летний украинец Дмитрий, который прибыл в Швейцарию со своей женой и двумя детьми после начала специальной военной операции, рассказал, что вполне возможно, что некоторые люди, которых он знает, присоединились к российской армии и теперь находятся по другую сторону линии фронта. Мужчина заявил, что не понимает, как мог бы воевать против них.

Другой беженец по имени Вадим заявил, что хотел бы, чтобы Украина «сложила оружие и начала переговоры с Россией». Он отметил, что некоторые украинские граждане могли бы быть защищены, как они в Швейцарии, в то время как другие мобилизованы. Вадим подчеркнул, что если бы тех беженцев, которые находятся на территории королевства, отправили на украинский фронт, то «это ничего бы не изменило в исходе войны».

Недавно председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт заявил, что наличие работы должно стать обязательным условием пребывания украинцев в Германии. В противном случае они должны уезжать.

Ранее на Украине раскрыли, сколько мужчин пытаются покинуть страну.