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«Земля дрожала, стекла разлетелись»: очевидица — о взрыве в горящем здании во Фрязино

Во Фрязино рассказали, что люди в горящем здании два часа ждали помощи у окон

Люди, находившиеся в горящем здании НИИ «Платан» во Фрязино, ждали помощи у окон два часа. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица пожара Алина. По ее словам, один человек выпал из окна сразу после взрыва.

«Видели, что люди два часа были в окне, когда произошел второй взрыв, одного из них скинуло и весь этаж сгорел. Ребята долго держались, все два часа. Думаю, если бы взрыва не было, они бы еще продержались. Непонятно было, от чего он спрыгнул: от взрыва или сам. Но как грохнуло, так он и полетел вниз. Приличный [взрыв]. Земля дрожала, полыхать начало, и все в стороны полетело, стекла разлетелись. Все выгорело моментально после него», — сказала она.

Другой очевидец пожара Тимофей рассказал, что здание сгорело почти полностью.

«Здание почти сгорело на 80%, на первый взгляд. На седьмом техническом этаже было где-то пять человек. Два человека выпрыгнули. Внизу не видел, подстелили или нет. Взрыв был достаточно сильным», — сказал он.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». На место пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, в здании находились около девяти человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров, к тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники. По последней информации, пламя охватило с пятого по восьмой этаж здания.
В МЧС заявили, что работы по ликвидации пожара и спасению находящихся внутри людей осложняются из-за плотного задымления и высокой температуры.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, пожар унес жизни двоих человек.

Ранее бывший собственник здания НИИ «Платан» во Фрязино назвал возможную причину пожара.

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