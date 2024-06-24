Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал

Mothership: в Таиланде кобра заползла в трусы спящему местному жителю

close
100%
Ner KhwaiTai's/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде местный житель проснулся с ядовитой змеей, которая заползла к нему в трусы, пишет Mothership. Решать эту ситуацию пришлось спасателям.

Как пишут местные СМИ, мужчина проснулся утром и обнаружил, что в его трусы заползла змея, пока он спал. Он вызвал спасателей, которые установили, что это была маленькая кобра.

«Сиди спокойно», — обратились специалисты к тайцу.

После этого змееловы с помощью специального крюка залезли в трусы мужчине и подцепили кобру, стараясь медленно ее вытащить, чтобы не спровоцировать рептилию на укус. После этого змею поместили в специальный мешок.

Позже эксперты объяснили, что змея забралась в нижнее белье мужчины, стараясь найти теплое и темное место, где она бы чувствовала себя в безопасности. Скорее всего, кобра забралась в дом через окно, оставленное открытым на ночь.

Ранее в Турции змеи стали массово заползать в дома и машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами