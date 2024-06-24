Ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал

В Таиланде местный житель проснулся с ядовитой змеей, которая заползла к нему в трусы, пишет Mothership. Решать эту ситуацию пришлось спасателям.

Как пишут местные СМИ, мужчина проснулся утром и обнаружил, что в его трусы заползла змея, пока он спал. Он вызвал спасателей, которые установили, что это была маленькая кобра.

«Сиди спокойно», — обратились специалисты к тайцу.

После этого змееловы с помощью специального крюка залезли в трусы мужчине и подцепили кобру, стараясь медленно ее вытащить, чтобы не спровоцировать рептилию на укус. После этого змею поместили в специальный мешок.

Позже эксперты объяснили, что змея забралась в нижнее белье мужчины, стараясь найти теплое и темное место, где она бы чувствовала себя в безопасности. Скорее всего, кобра забралась в дом через окно, оставленное открытым на ночь.

Ранее в Турции змеи стали массово заползать в дома и машины.