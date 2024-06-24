Главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновей и племянника которого обвиняют в причастности к теракту в республике, был освобожден от должности. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учета степени его вины или участия в произошедшей трагедии, я не буду — это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной», — сказал чиновник.

До этого стало известно, что Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев участвовали в терактах в Дагестане. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Telegram-канал Shot писал, что в отношении Магомеда Омарова могут возбудить уголовное дело за пособничество террористам.

Сам Омаров заявил на допросе, что якобы не общался с сыновьями-радикалами в последние годы и сам ваххабитом не является.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.