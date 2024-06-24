В ХМАО медведь разогнал отдыхавших на озере туристов

В 40 км от Сургута медведь пришел в палаточный лагерь на берегу озера и напугал туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале «К-Информ Сургут».

Инцидент произошел на пляже возле Голубого озера, к отдыхавшим у воды туристам вышел медведь. Вероятно, хищника привлек запах шашлыков.

«Все сигналили, к кому он подходил. Медведь убегал и снова приходил на запах еды и шашлыка. И так раз 5-6. Это от поселка Солнечного 35-40 км в сторону Лянтора», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Туристы пытались спугнуть хищника, но зверь оказался не из робкого десятка. Косолапый долго бродил рядом с палатками и что-то высматривал. Когда звук машин стал нарастать, он все же решил покинуть место отдыха людей и сбежал вглубь леса.

До этого сообщалось, что в Холмском районе Сахалинской области пенсионерка спаслась от медведя. Инцидент произошел в селе Калинино, в частный дом забрел медведь, в помещении находилась пенсионерка, которая спряталась от хищника на втором этаже дома. Зверь побродил по комнатам и территории участка и ушел обратно в лес. На место выезжали охотоведы, но отловить косолапого не удалось, местность будут дополнительно обследовать. По словам пенсионерки, медведь не проявлял агрессии.

Ранее в Тайшете медведь прогулялся по городу и напугал местных жителей.