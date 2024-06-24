И. о. главы МЧС Подмосковья выехал на место пожара во Фрязино

Исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино, где горит здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается», — добавил глава региона.

Пожар в Подмосковье начался 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по седьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

23 июня в Самаре горел дом бывшего главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 46 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.