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И. о. главы МЧС Подмосковья выехал на место пожара во Фрязино

Воробьев: в здании НИИ «Платан» во Фрязино могут находиться до семи человек

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Исполняющий обязанности главы МЧС по Московской области Александр Перегуда отправился на место пожара во Фрязино, где горит здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается», — добавил глава региона.

Пожар в Подмосковье начался 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по седьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности.

23 июня в Самаре горел дом бывшего главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 46 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.

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