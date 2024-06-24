Горящий канат отлетел в людей во время экстрим-шоу в Ревде

В Свердловской области во время выступления экстремалов в зрителей отлетела часть от горящего каната. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Ревде во время праздника в парке ДК, среди выступающих была группа велосипедистов-экстремалов, которые прыгали через горящие канаты. Во время выполнения трюка зажженный трос оборвался и отлетел в толпу зрителей, в первых рядах стояли дети.

«Несколько человек получили ожоги. После этого выступление прекратилось, и люди стали расходиться. На выходе приехала скорая, родители одного из детей вызвали ее. Нам с сыном повезло, что мы стояли в противоположной стороне», — рассказал порталу «Подъем» один из очевидцев произошедшего.

Организаторы шоу заявили, что врачи осмотрели детей, травм у них не зафиксировали. Экстремалы отметили, что артистам пришлось сместиться ближе к зрителям из-за луж, за 20 лет выступлений это первое такое ЧП на шоу.

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