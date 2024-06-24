Ветеран «Альфы» призвал улучшить агентурную работу после терактов в Дагестане

После терактов в Дагестане важно вывести на новый уровень агентурную работу, четко и планомерно выявляя «спящие ячейки» террористических организаций. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, стратегические противники России, в частности США и коллективный Запад, намеренно используют межнациональный вопрос в попытке расшатать ситуацию внутри страны.

«Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник — в День Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», — напомнил Гончаров.

По его мнению, важно проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги. По последним данным, в результате произошедшего погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Ликвидированы пять боевиков. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, и ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее в Кремле рассказали, может ли Россия вернуться к ситуации начала 2000-х из-за атак в Крыму и Дагестане.