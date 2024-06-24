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Mash: подозреваемые в терроризме братья Омаровы враждовали с муфтиятом Дагестана

Mash: у Омаровых был конфликт с муфтиятом за год до теракта в Дагестане

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Reuters

Братья Осман и Адиль Омаровы, которые, предположительно, являются организаторами и исполнителями теракта в Дагестане, за год до нападений враждовали с региональным муфтиятом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Омаровы хотели, чтобы службы в сельской мечети проводил более радикальный имам, из-за чего и возник конфликт. При этом некоторые жители села поддерживали решение будущих террористов. Более того, дети Магомеда Омарова пытались повлиять на позицию духовников тем фактом, что их отец является главой села, но у них ничего не вышло. После этого Осман Омаров якобы улетел в Турцию, где его, как предполагают следователи, завербовали террористы.

23 июня в дагестанском Дербенте произошло нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, их обстреляли из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следственного комитета, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ.

Пятерых боевиков удалось ликвидировать. Предполагается, что среди них были Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Также им мог помогать бывший член партии СЗРП Али Закаригаев, племянник Магомеда Омарова.

Ранее врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Махачкале.

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Теракт в Дагестане
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