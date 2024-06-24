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Число погибших при терактах в Дагестане достигло 20

Минздрав Дагестана сообщил, что число погибших при терактах возросло до 20

Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 20 человек. Об этом в Telegram-канале заявила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

В сообщении говорится, что в результате произошедших терактов в Махачкале и в Дербенте пострадали 46 человек. По уточненным данным, 20 человек погибли, среди них есть работники правоохранительных органов и гражданские лица.

Беляева уточнила, что в больницах республики оказывается вся необходимая помощь госпитализированным раненым. Состояние семи пациентов расценивается как тяжелое.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам госпитализированных в республиканские медучреждения и в ЦГБ г. Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — добавила министр.

23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов, в результате которых погибли десятки человек. В республике объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

Ранее ОДКБ осудила теракты в Дагестане и предложила помощь России.

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Теракт в Дагестане
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