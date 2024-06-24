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Стало известно, когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе пляжи, куда упали фрагменты ракеты ВСУ, будут закрыты до 25 июня

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракеты в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, не откроются еще как минимум в течение суток. Об этом сообщил оперштаб Республики Крым.

«Пляжи <…> будут закрыты ориентировочно до вечера 25 июня», — уточнили в сообщении.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12:15. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

До этого стало известно, что в Крыму не намерены вводить ограничения для туристов. Глава парламента республики Крым Владимир Константинов обратил внимание, что текущий туристический сезон «по цифрам» лучше предыдущего и республике нужно дальше двигаться в этом направлении, «а военные пусть делают свое дело».

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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