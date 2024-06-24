Врач Магомедов рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Махачкале

Двоих полицейских, пострадавших от рук террористов 23 июня, прооперировали в Махачкале. Врачи оценивают их состояние как стабильно-тяжелое, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Всего в Республиканскую клиническую больницу после теракта поступили 16 человек, 13 из них — сотрудники полиции.

Заведующий отделением реанимации Ахмед Магомедов рассказал изданию, что большинство пострадавших полицейских сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо — в тяжелом, двоим проведены операции.

Мирные жители получили преимущественно осколочные ранения, у полицейских же — огнестрельные ранения, с перебитыми костями рук и ног.

Ресурсов, в том числе крови, по словам врачей, в республиканской больнице хватает в полном объеме. После того как медики стабилизируют состояние всех пострадавших, их переведут в профильные учреждения для реабилитации.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан — Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее о событиях в Дагестане — в материале «Газеты.Ru».

Ранее работница лавки храма в Махачкале рассказала, как 3,5 часа пряталась от боевиков.