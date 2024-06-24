Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач Магомедов рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Махачкале

Врач Магомедов: двух пострадавших в Махачкале полицейских прооперировали

close
100%
Блог Дагестана' class="item-image" >
Телеграм-канал Блог Дагестана

Двоих полицейских, пострадавших от рук террористов 23 июня, прооперировали в Махачкале. Врачи оценивают их состояние как стабильно-тяжелое, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Всего в Республиканскую клиническую больницу после теракта поступили 16 человек, 13 из них — сотрудники полиции.

Заведующий отделением реанимации Ахмед Магомедов рассказал изданию, что большинство пострадавших полицейских сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо — в тяжелом, двоим проведены операции.

Мирные жители получили преимущественно осколочные ранения, у полицейских же — огнестрельные ранения, с перебитыми костями рук и ног.

Ресурсов, в том числе крови, по словам врачей, в республиканской больнице хватает в полном объеме. После того как медики стабилизируют состояние всех пострадавших, их переведут в профильные учреждения для реабилитации.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан — Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее о событиях в Дагестане — в материале «Газеты.Ru».

Ранее работница лавки храма в Махачкале рассказала, как 3,5 часа пряталась от боевиков.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами