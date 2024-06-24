В Госдуме назвали события в Дагестане и Севастополе бесчеловечными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в событиях в Дагестане и Севастополе одни и те же заказчики. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

«Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же», — заявил депутат.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования обстоятельств терактов в Дагестане и Крыму, прежде чем говорить о том, что это «преступления одного ряда».

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Вечером того же дня группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.