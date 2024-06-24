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Очевидица теракта в храме Махачкалы рассказала подробности произошедшего

Работница лавки храма в Махачкале рассказала, как 3,5 часа пряталась от боевиков

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СК РФ

Работница лавки храма в Махачкале рассказала как она, прихожане церкви и священник смогли спастись от террористов, напавших на них 23 июня. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, убитого террористами охранника звали Михаилом. Мужчина до последнего отстреливался из травматического пистолета, чтобы люди смогли добежать до укрытия.

«Он стрелял до последнего... давая понять, что люди должны спрятаться... Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там», — рассказала очевидица событий.

Женщина отметила, что провела в укрытии 3,5 часа. После ее и других прихожан спасли сотрудники Росгвардии.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан — Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее о событиях в Дагестане — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный раввин России Берл Лазар связал нападение террористов в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы, устроенными в октябре прошлого года.

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Теракт в Дагестане
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