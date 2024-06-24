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Мать Кадырова попала под санкции ЕС

Фонд им. Ахмата Кадырова и Аймани Кадырова внесены в санкционный список ЕС

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз принял решение включить в санкционный список региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Из пояснения к документу следует, что Аймани Кадырова была включена в санкционный список по причине «осуществления программы» перевоспитания украинских детей, а также за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Кроме того, как следует из документа, против матери главы Чечни также вводят санкции и за обеспечение продовольствием и техническим оборудованием российских военнослужащих.

Незадолго до этого стало известно, что Европейский союз внес в санкционный список генерального директора и президента News Media Арама Габрелянова за якобы «распространение агрессивной пропаганды, фейков и дезинформации».

Ранее Рамзан Кадыров предложил отдать 20 украинских пленных за снятие санкций с его родственников.

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