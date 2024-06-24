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Оскорбивший полицейских экс-министр Тамбовской области станет фигурантом дела

СК в третий раз возбудит дело против экс-министра Тамбовской области Овчинникова

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Алексей Овчинников/VK

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в третий раз возбудить уголовное дело против бывшего врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова в связи с оскорблением сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что до этого СК РФ уже дважды возбуждал уголовное дело в отношении экс-чиновника. Причиной послужило использование им обсценной лексики при общении с полицейскими.

Но оба раза надзорное ведомство отменило постановления о возбуждении уголовного дела. Позже в эфире одной из правовых программ специалисты обратили внимание Бастрыкина на затягивание расследования в отношении Овчинникова, а также на его попытку скрыться от следствия.

«Главой ведомства дано поручение <…> в целях объективного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего возбудить уголовное дело и доложить о предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Представители СК РФ подчеркнули, что исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства. Более того, в настоящее время органы министерства внутренних дел РФ расследуют уголовное дело об участии бывшего министра Тамбовской области в незаконной охоте.

10 февраля стражи порядка остановили машину Овчинникова на трассе «Каспий». Журналисты сообщали, что в его автомобиле была обнаружена туша незаконно добытого животного.

По информации следователей, во время проверки экс-чиновник разговаривал с правоохранителями на повышенных тонах и использовал грубую нецензурную брань. Впоследствии он заявил о своем увольнении, извинившись перед коллегами и полицейскими за неподобающее поведение.

Ранее в Хакасии мужчина обстрелял полицейскую машину из-за приятеля.

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