Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предупредили о росте тарифов на коммуналку из-за инвестпрограмм

Вице-президент «Опоры России» Шлеменков: инвестпрограммы повысят тарифы на ЖКУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Если российские организации обяжут разрабатывать инвестпрограммы по обновлению коммунальной инфраструктуры, то это приведет к повышению тарифов для населения, предупредил вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. В беседе с НСН он назвал выбранное решение по совершенствованию инфраструктуры «ущербным».

Напомним, сегодня стало известно о намерении депутатов Госдумы внести на рассмотрение законопроект, который обяжет организации водоснабжения и водоотведения создавать инвестпрограммы по обновлению изношенной инфраструктуры. После их нужно будет согласовывать с региональными властями. Шелеменков согласился, что систему водоснабжения нужно обновлять, но призвал делать это не за счет жителей.

«Вся беда заключается в том, что работа ведется не так системно и за счет граждан – повышение тарифов. А инвестиционные программы – это, прежде всего, повышение тарифов, — заявил он. — Поднять тарифы могут существенно, не просто на процент инфляции. Выбранное решение мне кажется ущербным».

Самая печальная ситуация с инфраструктурой наблюдается на предприятиях, которые попали в частные руки, отметил эксперт. По его словам, на многих из них используются системы, созданные 30 лет назад. По мнению Шлеменкова, решать проблему нужно с помощью целевых программ, которые хоть и оплачиваются из налогов, но не бьют так сильно по карманам людей, особенно — малообеспеченным группам населения.

«В основном от повышения тарифов страдают пенсионеры и многодетные семьи», — подчеркнул Шлеменков.

Ранее были названы регионы, где больше всего подорожали услуги ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами