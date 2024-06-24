Эксперты предупредили о росте тарифов на коммуналку из-за инвестпрограмм

Если российские организации обяжут разрабатывать инвестпрограммы по обновлению коммунальной инфраструктуры, то это приведет к повышению тарифов для населения, предупредил вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. В беседе с НСН он назвал выбранное решение по совершенствованию инфраструктуры «ущербным».

Напомним, сегодня стало известно о намерении депутатов Госдумы внести на рассмотрение законопроект, который обяжет организации водоснабжения и водоотведения создавать инвестпрограммы по обновлению изношенной инфраструктуры. После их нужно будет согласовывать с региональными властями. Шелеменков согласился, что систему водоснабжения нужно обновлять, но призвал делать это не за счет жителей.

«Вся беда заключается в том, что работа ведется не так системно и за счет граждан – повышение тарифов. А инвестиционные программы – это, прежде всего, повышение тарифов, — заявил он. — Поднять тарифы могут существенно, не просто на процент инфляции. Выбранное решение мне кажется ущербным».

Самая печальная ситуация с инфраструктурой наблюдается на предприятиях, которые попали в частные руки, отметил эксперт. По его словам, на многих из них используются системы, созданные 30 лет назад. По мнению Шлеменкова, решать проблему нужно с помощью целевых программ, которые хоть и оплачиваются из налогов, но не бьют так сильно по карманам людей, особенно — малообеспеченным группам населения.

«В основном от повышения тарифов страдают пенсионеры и многодетные семьи», — подчеркнул Шлеменков.

Ранее были названы регионы, где больше всего подорожали услуги ЖКХ.