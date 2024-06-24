Россиянин похитил пожертвования из храма и купил на них машину

В Астрахани правоохранители задержали уроженца области, подозреваемого в краже пожертвований прихожан в пользу храма Сергия Радонежского. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, мужчина 1982 года рождения пробрался в помещение, принадлежащее церкви. При помощи ключа, оставленного в замке, он открыл сейф, забрал из него более 450 тысяч рублей и скрылся.

Позже полиция, изучив записи камер наблюдения, задержала предполагаемого преступника на авто. Часть украденных средств мужчина потратил на покупку машины, другую — на личные нужды.

При расследовании преступления, сотрудники МВД установили, что астраханец причастен к краже 7450 рублей у представителей ритуального агентства, а также 3500 рублей из ящика стола в помещении хореографической студии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Полицейские изъяли у астраханца авто, приобретенное на украденные пожертвования.

Ранее в Москве юноша обокрал два храма и попался полиции.