Украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин в рамках борьбы с имперской политикой

В рамках «запрета пропаганды российской имперской политики» на Украине намерены переименовать село Муравейник в Мурашкин. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Верховной рады.

В целом законопроект предполагает переименовать 83 населенных пункта. В качестве обоснования такого шага указано требование закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимики», а также необходимость выполнения норм и стандартов государственного языка.

Кроме села Муравейник будет переименовано, например, село Победа, которое станет Перемогой.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет «война с памятниками» и топографическими названиями, которые связаны с советской историей.

23 мая власти города Ужгорода, расположенного на западе Украины, переименовали 10 местных топонимов. В частности, улицу Льва Толстого переименовали в улицу украинского прозаика Ивана Чендея, улицу Адмирала Нахимова назвали в честь кинорежиссера Сергея Параджанова, а улица художника Василия Сурикова превратилась в улицу народного артиста Украинской ССР Мирослава Скорика.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют снести памятник Жеглову и Шарапову.