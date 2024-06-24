Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин в рамках борьбы с имперской политикой

Верховная рада намерена переименовать на Украине 83 населенных пункта

close
100%
РИА Новости

В рамках «запрета пропаганды российской имперской политики» на Украине намерены переименовать село Муравейник в Мурашкин. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Верховной рады.

В целом законопроект предполагает переименовать 83 населенных пункта. В качестве обоснования такого шага указано требование закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимики», а также необходимость выполнения норм и стандартов государственного языка.

Кроме села Муравейник будет переименовано, например, село Победа, которое станет Перемогой.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет «война с памятниками» и топографическими названиями, которые связаны с советской историей.

23 мая власти города Ужгорода, расположенного на западе Украины, переименовали 10 местных топонимов. В частности, улицу Льва Толстого переименовали в улицу украинского прозаика Ивана Чендея, улицу Адмирала Нахимова назвали в честь кинорежиссера Сергея Параджанова, а улица художника Василия Сурикова превратилась в улицу народного артиста Украинской ССР Мирослава Скорика.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют снести памятник Жеглову и Шарапову.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами