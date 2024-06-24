В Москву из Севастополя перевезут более 20 пострадавших при ракетной атаке

Замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин рассказал, что в Москву из Севастополя транспортируют 21 пострадавшего в результате ракетной атаки. Его слова передает ТАСС.

По словам Колодкина, среди транспортируемых будет 11 детей. Всех пострадавших отправят в столицу бортом МЧС РФ.

«Было принято коллегиальное решение о медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры и медицинские организации Департамента здравоохранения Москвы части пациентов. Это 21 человек, из них 11 детей», — пояснил Колодкин.

До этого военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что Киев и коллективный Запад атаковали Севастополь, преследуя две глобальные цели — сократить российский флот и склонить Москву к переговорам.

Призывы к переговорам на условиях Запада звучали на конференции по Украине в Швейцарии, что в очередной раз подтверждает то, что «война им больше не нужна».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.