В географию распространения ботулизма в России добавились три региона

В географию распространения ботулизма в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что там в больницы попали еще четыре человека, а общее число заболевших достигло 375 человек. Из них большая часть находится в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь.

19 июня по делу о массовом отравлении салатами, содержащими фасоль, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления.