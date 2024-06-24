Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел (МВД) Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях полуострова. На него завели уголовное дело по статье «Госизмена».

Отмечается, что мужчина стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад. Служил в контрольно-методическом отделе МВД, был в звании майора. В ФСБ узнали, что на протяжении всего времени он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины.

Экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

До этого Верховный суд Республики Крым приговорил пятерых граждан Украины к лишению свободы на срок до 16 лет за шпионаж в пользу СБУ, они передавали информацию о численности и передвижении Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

До этого агента Службы безопасности Украины приговорили к 11 годам колонии за шпионаж и передачу данных о ВС России.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.