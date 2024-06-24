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В сети назвали провокацией нежелание Украины содействовать по делу Садыковых

Политолог Ашимбаев обвинил Киев в попытке втянуть Казахстан в украинский конфликт

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Pavel Mikheyev/Reuters

Взаимодействие правоохранительных органов Казахстана с офисом генерального прокурора Украины на тему покушения на жизнь казахстанских активистов Айдоса и Натальи Садыковых, получивших политическое убежище на Украине, сейчас осложнено. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает Telegram-канал «Обо всем, жестко, но честно».

Отмечается, что украинская сторона, несмотря на неоднократные официальные запросы, не предоставляет коллегам из Казахстана полную информацию о ходе предварительного расследования.

«У правоохранительных органов Казахстана имеются все основания полгать, что сотрудники офиса генерального прокурора Украины, намеренно скрывают часть полученной в ходе расследования информации, и явно не намерены оказывать властям Казахстана полного содействия», — говорится в сообщении.

По мнению авторов материала, скорость реакции украинской стороны наталкивает на мысль о том, что правоохранительные органы Украины могли знать какую-то информацию о готовящемся покушении на семью Садыковых.

«Украинские власти в настоящее время делают все возможное для того, чтобы подтвердить прозвучавшее накануне заявление пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали о том, что инициировать покушение могли некие силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики», — отмечается в публикации.

Авторы Telegram-канала считают, что в ответ на завуалированное обвинение Уали в адрес украинских властей, Киев мог инициировать провокацию в отношении официальной Астаны из-за нейтральной позиции казахстанских властей касательно российско-украинского конфликта, а также отказа казахстанских дипломатов от участия в саммите мира в Швейцарии.

В свою очередь, политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале обратил внимание на скорость раскрытия этого покушения киевской стороной, отметив, что десятки убийств оппозиционных украинскому режиму активистов так и не были раскрыты.

«Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о «политическом убийстве», — написал он.

По его мнению, Киев такими действиями пытается любой ценой втянуть Казахстан в конфликт, или хотя бы вынудить Астану прекратить все формы сотрудничества с Москвой и возможно с Пекином.

«Токаев проводит курс на нейтралитет, стабильность, консолидацию общества и защиту интересов Казахстана. Этим и бесит оппонентов», — добавил Ашимбаев.

Как сообщается на сайте «Говорит Москва», в Казахстане задержали подозреваемого в покушении на Айдоса Садыков. В сообщении добавляется, что Алтай Жаканбаев сам обратился в органы внутренних дел Казахстана, где его допросили.

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