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Появились подробности о нападении террористов на церкви и синагоги в Дагестане

Baza: боевики одновременно кинули зажигательные устройства в храмы в Дербенте

Примерно в 18 часов вечера 23 июня боевики одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и церковь в Дербенте, после этого они сразу же открыли огонь по сотрудникам полиции, охраняющим здания, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что террористы скрылись на белом «Фольксвагене Поло».

Спустя полчаса, в 18:30, другая группа боевиков открыла огонь по полицейским рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале. После этого боевики захватили автомобиль ВАЗ-2114 и скрылись по улице Комарова в сторону железнодорожных путей.

На улице Ермошкина террористы кинули коктейль Молотова в синагогу. Позже преступники обстреляли наряд ДПС на улице Буйнакского.

Около 19 часов преступники открыли огонь по правоохранителям рядом с кафе «Встреча» на улице Каммаева. После этого во время перестрелки боевики были ликвидированы.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе, внутри забаррикадировались люди. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран осудил теракт в Дагестане.

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