Подростка из Прикамья, который изнасиловал и сжег свою одноклассницу, посадили на 10 лет

В Пермском крае вынесли приговор подростку, который прошлым летом изнасиловал и сжег свою одноклассницу. Об этом сообщает агентство Ura.ru из зала суда.

Как уточняется, юношу судили за убийство с особой жестокостью, изнасилование и сокрытие совершенного преступления. Во время процесса несовершеннолетний утверждал, что погибшая была согласна вступить с ним сексуальный контакт, а поджег он ее якобы после того, как девушка упала на путях и потеряла сознание.

На вынесении приговора присутствовали родители подсудимого, родители его жертвы, а также некоторые другие ее родственники и знакомые. В итоге молодого человека признали виновным и отправили в колонию общего режима на девять лет и 10 месяцев. Также с осужденного будет взыскано в пользу отца и матери погибшей 10 млн рублей.

Преступление произошло 8 июля 2023 года в Октябрьском районе Пермского края. Несовершеннолетний изнасиловал 16-летнюю девушку, облил ее горючей жидкостью, поджег и оставил лежать на железнодорожных путях.

Пострадавшую обнаружил машинист проезжающего поезда. Он сообщил об этом полицейским и вызвал медиков. В район был направлен вертолет санавиации из Перми, но после проведения осмотра пострадавшей врачи приняли решение оставить ее в местной больнице, так как она находилась в тяжелом состоянии и перевозить ее было опасно. Жертва находилась в коме с ожогами 85% тела, была перевезена на лечение в Пермь, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее суд вынес приговор подросткам, которые изнасиловали мальчика в Тыве.