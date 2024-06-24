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В Красноярске мужчина попал под суд за то, что годами вымогал деньги у пожилой матери

Пенсионерка из Красноярска два года терпела вымогательство со стороны сына

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Depositphotos

В Красноярске мужчину задержали после заявления ее матери, оставленному по факту вымогательства. Об этом сообщили в полиции региона.

Местный житель вернулся из мест лишения свободы в 2021 году и стал периодически приезжать домой к своей матери 1945 года рождения. Он требовал у нее деньги, и женщина, опасаясь за собственную жизнь и жизнь своей дочери, передавала ему разные суммы.

Когда сбережения закончились, пенсионерка стала оформлять кредиты и закладывать в ломбард свои золотые украшения. С сентября 2021 года по октябрь 2023 года пожилая женщина отдала сыну-вымогателю больше 650 тыс. рублей, но в итоге все же обратилась с заявлением на него в правоохранительные органы.

В полиции возбудили против ранее судимого красноярца новое уголовное дело, обвиняемого отправили под арест. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейского, который вымогал деньги у своей знакомой, угрожая ей уголовным делом.

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