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В одном из боевиков из Дербента узнали бойца UFC и воспитанника Нурмагомедова

Mash: одним из боевиков в Дербенте мог быть воспитанник школы Нурмагомедова

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Одним из боевиков, устроивших теракт в Дербенте, мог быть Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. Об этом пишет Mash со ссылкой на неназванные дагестанские Telegram-каналы.

По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По словам главы республики Сергея Меликова, более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане.

После инцидента Российский еврейский конгресс (РЕК) опубликовал заявление, в котором пообещал принять участие в восстановлении синагог и оказать помощь семьям пострадавших в терактах в Дагестане.

Ранее власти Дагестана объявили траур в республике.

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