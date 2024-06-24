После теракта в Махачкале в больницу попали 16 человек

Республиканская клиническая больница Махачкалы приняла на лечение 16 человек, которые пострадали в ходе терактов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

«Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских», — написала Гариева.

По этого мэр Махачкалы Юсуп Умавов проинформировал, что пострадавших, доставленных в больницу после теракта, прооперировали, они находятся под постоянным присмотром врачей.

По словам главы республики Сергея Меликова, более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.

Ранее власти Дагестана объявили траур в республике.